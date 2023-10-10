Восстановлено движение автотранспорта по Крымскому мосту

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту восстановлено спустя 5,5 часа после его приостановки. Об этом 10 октября говорится в Telegram-канале с официальной информацией об обстановках на подъездах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — отмечается в сообщении, опубликованном в 15:32 мск.

Ранее, утром этого же дня, движение автомобилей было приостановлено с 10:04 на семь часов.

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко уточнил, что автобусы и перевозящие организованные группы детей 10 октября будут направляться на паромы Керченской переправы.

Крымский мост неоднократно перекрывали для ремонта. Так, 2 октября проезд ограничили с 21:00 и до 6:00 3 октября. В предыдущий раз мост был перекрыт в ночь на 29 сентября.

Причиной было проведение восстановительных работ на автодорожной части.