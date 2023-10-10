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Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заметил перемены в имидже Зеленского из-за Израиля

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Президент Украины Владимир Зеленский боится потерять военную поддержку Запада из-за конфликта в Израиле, что выдают его поведение и имидж. На это указал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom 9 октября.

«Заметно, как он боится и нервничает. Он снял свой костюм «Че Гевары-Фиделя Кастро» и больше не появляется в зеленом хаки, а старается выглядеть как Джонни Кэш, теперь он во всем черном», — отметил Джонсон.

По его мнению, уже сам факт смены одежды говорит о том, что Зеленский волнуется, поскольку понимает, что его ждет, а именно сокращение оказываемой ему поддержки.

Джонсон высказал мнение, что теперь, в связи с обострением на Ближнем Востоке, западные союзники Украины будут отдавать всё больший приоритет военной помощи Израилю. При этом он подчеркнул, что про Киев уже начали забывать в западных СМИ, практически перестав что-либо сообщать по украинской теме.

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В тот же день стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств. Тогда же сенатор США от штата Миссури Джош Хэйли предложил направить Израилю военную помощь, предназначенную Украине. Он также призвал президента США Джо Байдена круглосуточно работать над освобождением американских заложников, захваченных в Израиле.

10 октября телеканал NBC сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. При этом один из собеседников телеканала отметил, что поддержка Украины не скажется на помощи Израилю, так как Киев и Тель-Авив имеют разные системы противовоздушной обороны (ПВО) и не конкурируют за один и тот же вид военной поддержки. При этом он указал, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение «ХАМАС». В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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