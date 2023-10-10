«Известия» показали кадры с собирающими помощь для солдат жителями Ашкелона

Жители израильского Ашкелона собирают гуманитарную помощь для армии обороны страны. Кадры 10 октября есть в распоряжении «Известий».

На записи видно, как жители в пострадавших от взрывов кафе занимаются приготовлением пищи для военных. Мужчины носят ящики с овощами и фруктами, пока женщины заняты процессом готовки.

Ранее в этот день музыкальный продюсер Владимир Ферапонтов рассказал «Известиям», что жители Ашкелона испытывают страх после нападения боевиков ХАМАС. По его словам, именно этот город принял на себя основной удар боевиков.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ, начав операцию «Железные мечи».

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что погибли 704 палестинца.

10 октября жительница Израиля рассказала «Известиям» об обстановке в стране. Она отметила, что ей страшно даже просто выйти на улицу. Местная жительница рассказала, что хотела помочь простым жителям купить то, что им надо. Пока магазин был открыт, было проведено несколько обстрелов