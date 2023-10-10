Скоропостижно скончался 47-летний мэр Подольска Дмитрий Жариков

Мэр подмосковного Подольска Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет. Об этом во вторник, 10 октября, сообщил телеканал «360».

Предварительной причиной смерти мужчины назван сердечный приступ. Во вторник из-за смерти чиновника в администрации Подольска отменили традиционное еженедельное оперативное совещание.

При этом днем ранее подольский мэр участвовал в открытии после реконструкции стадиона «Весна», о чем сообщил в своих соцсетях.

Информации о дате и месте прощания с ним пока не приводится.

Жариков родился 9 ноября 1975 года в Тульской области, стал выпускником Московского суворовского военного училища, окончил Военный университет Минобороны по специальности «Юриспруденция».

Мужчина работал в военной прокуратуре, а также два года возглавлял военный следственный отдел Подольского гарнизона. В 2009 году перешел на гражданскую службу в администрацию Подольска. С 2015 по 2019 год возглавлял администрацию Серпухова Московской области.

Позже он работал заместителем прокурора Смоленской области. В 2022 году Жариков стал главой Подольска.