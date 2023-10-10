Мужчина погиб при обстреле со стороны ВСУ поселка в Белгородской области

В результате повторного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Поповка Белгородской области погиб мужчина, сообщил во вторник, 10 октября, губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Снаряд прилетел в частный жилой дом, пожилой мужчина от полученных травм скончался на месте, его супруга получила тяжелые осколочные ранения», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшая доставлена в белгородскую больницу, ей оказывается вся необходимая медпомощь.

Оперативные службы продолжают обход места обстрела.

Ранее, 7 октября, стало известно, что в результате обстрела киевским режимом поселка Уразово Белгородской области погиб мужчина. Уточнялось, что мужчина от полученных ран скончался на месте.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято в связи с обострением ситуации в регионе.