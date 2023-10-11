Солнечное затмение 14 октября — где будет видно

В середине октября произойдет последнее солнечное затмение 2023 года. 14 октября жители Земли увидят, как шар небесного светила трансформируется в кольцо. «Известия» рассказывают, в какой части планеты можно будет наблюдать за астрономическим явлением и сколько продлится необычное зрелище.

Каким будет солнечное затмение 14 октября 2023

Предстоящее затмение относится к 134 саросу. Его называют кольцеобразным, поскольку луна не полностью закроет свет солнца, а перекроет его по центру, сделав похожим на светящееся кольцо.

Солнечное затмение 14 октября открывает коридор — за ним последует лунное затмение, которое приходится на 23 октября.

Где и во сколько смотреть солнечное затмение 14 октября 2023

Жители России не смогут увидеть небесное шоу — вид открывается населению США, Центральной Америки, Колумбии и Бразилии. Начало затмения можно застать из акватории Тихого океана, а конец — над акваторией Карибского моря. Трансляцию будут вести крупные мировые обсерватории.

Ожидается, что полная фаза затмения продлится пять минут и 17 секунд. Невооруженным глазом смотреть за астрономическим явлением опасно — хоть от солнца и останется лишь «огненное кольцо», для наблюдения лучше использовать оптическую технику с защитной пленкой.

В 2024 году астрономы прогнозируют два солнечных и два лунных затмения. С календарем космических явлений можно познакомиться в материале «Известий».