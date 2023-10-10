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Сальдо сообщил о двух погибших и одном раненом из-за обстрела Алёшек

Сальдо: два человека погибли, один ранен при обстреле ВСУ Алёшек на Херсонщине
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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В результате обстрела города Алёшки в Херсонской области 9 октября погибли два мирных жителя и один человек получил ранение. Об этом во вторник, 10 октября, в своем Telegram-канале губернатор области Владимир Сальдо.

Он также отметил, что 10 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) Новую Каховку. Пострадавших среди жителей нет, но жилые здания в городе повреждены.

По мнению Сальдо, киевский режим перешел к полностью террористическим методам ведения военных действий. Он обратил внимание на то, что сейчас ВСУ даже не скрывают, что стреляют непосредственно по гражданским сооружениям.

«Из-за ненависти и злобы из каких-никаких военных окончательно превратились в террористов-убийц. Но это же говорит о деградации военной мысли в киевских формированиях и указывает на начало потери управления», — указал он в посте.

Губернатор Херсонской области отметил, что ВСУ близки к полной деморализации.

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Ранее, 3 октября, украинская армия обстреляла территорию больницы в Новой Каховке. Сальдо отметил, что снаряд попал в недавно отремонтированную к холодному времени года котельную. Кроме того, по его словам, такой поступок ВСУ в очередной раз указывает на отсутствие человечности и гуманности.

2 октября ВСУ вели обстрел артиллерией и минометами по домам мирных жителей и по гражданской инфраструктуре Новой Каховки Херсонской области. В результате погиб мужчина.

До этого, 28 сентября, ВСУ нанесли удар рядом со школой и детским садом под Алешками Херсонской области. Предварительно, в результате атаки пострадала сотрудница детского сада, она находилась на улице.

ВСУ обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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