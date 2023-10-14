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15 октября — День работников дорожного хозяйства: история и традиции праздника

День работников дорожного хозяйства отметят в России 15 октября
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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Ежегодно в третье воскресенье октября в России отмечают День работников дорожного хозяйства — профессиональный праздник специалистов, которые строят и проектируют автомобильные трассы, мосты, тоннели и другие сооружения. В 2023 году торжество выпадает на 15 октября. О том, как Золотая Орда повлияла на развитие дорожной системы Руси и где находится самая широкая в мире дорога, читайте в материале «Известий».

День работника дорожного хозяйства в 2023 году — история

Профессиональным праздником дорожники обзавелись в 1996 году. Тогда он назывался Днем работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался в последнее воскресенье октября. Позже, в 2000 году, дата сменилась на третье воскресенье месяца.

На заре Древнерусского государства роль основных транспортных артерий выполняли реки, так как большая часть его территории была покрыта непроходимыми лесами. Летом по рекам плавали суда, а зимой они превращались в «шоссе» для саней. Первые письменные упоминания о дорожных работах относится к 1015 году, когда князь Владимир велел «теребить пути и мостить мосты». В первом письменном своде законов — «Русской Правде» — также содержатся тарифы на разные виды дорожных работ.

Серьезное влияние на развитие дорожной системы Руси оказала Золотая Орда. На захваченных территориях татары устанавливали станции почтового сообщения, которые назывались «ямы». На каждой станции служили ямщики — гонцы. Местное население было обязано обеспечить их лошадьми и повозками.

Эта почтовая система сохранилась и после освобождения Руси от ордынского ига. Более того, ее распространяли на новые территории, которые вошли в состав государства в XIV–XV веках. В 1555 году Иван Грозный создал Ямскую избу — центральный орган управления почтовыми станциями. В начале XVI появились и первые справочники для путешественников, в которых были описаны главные дороги страны и расположенные вдоль них населенные пункты.

За осуществление первого масштабного дорожного проекта в 1710-х годах взялся Петр I. Он планировал соединить удобной трассой Москву и Санкт-Петербург. Уже в 1718 году был проложен участок от Северной столицы до Волхова. Строительство второго отрезка от Москвы до Волхова после смерти императора затянулась на многие годы.

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На протяжении XVIII–XIX веков дорожные ведомства России постоянно реорганизовывали. Со временем дороги перешли в ведомство местных органов власти. Кроме того, были сформированы специальные полицейские команды, которые следили за сохранностью трасс.

В начале XX века в России начали появляться автомобили, а вместе с ними возникла необходимость модернизации дорог. После революции 1917 года этим активно занималась советская власть. С 1925 года в стране была введена натуральная повинность, по которой жители населенных пунктов, рядом с которыми прокладывали трассы, должны были отработать на их строительстве определенное количество дней в году. Их помощь засчитывалась в общий трудовой план. Однако основной рабочей силой были заключенные.

Масштабная программа дорожного строительства, запланированная на пятилетку 1938–1942 годов, была прервана Великой Отечественной войной. После ее окончания транспортную сеть страны пришлось восстанавливать практически с нуля.

Рассвет дорожного строительства в СССР пришелся на 1960–1970-е годы. В это время дорожники получили значительные средства из государственного бюджета и мощную современную технику. В эти годы были введены в эксплуатацию МКАД и другие крупные трассы. К 1990 году дорожная сеть общего пользования в стране составила 455,4 тыс. км.

В 2004 году дорожное хозяйство перешло под управление Федерального дорожного агентства — Росавтодора. На сегодняшний день в России действует около 1 млн км дорог с твердым покрытием. Их обслуживанием занимаются более 3 тыс. организаций по всей стране.

День работников дорожного хозяйства в 2023 году — традиции

Традиционно в этот день проходят различные мероприятия, направленные на повышение престижа специальности работников дорожного хозяйства. Отличившимся специалистам вручают грамоты, дипломы, медали и другие знаки отличия. Руководство организаций, занятых в сфере дорожного хозяйства, устраивают для своих сотрудников корпоративы и концерты.

Для сотрудников предприятий также проводят спортивные соревнования, лекции и мастер-классы. Тематические программы готовят и в профильных учебных заведениях.

День работников дорожного хозяйства в 2023 году — как поздравить

В День работников дорожного хозяйства поздравления принимают строители, инженеры, специалисты по безопасности, ремонтный и обслуживающий персонал. Их благодарят за проделанную работу и желают успешного завершения текущих проектов.

Хорошим подарком для виновника торжества может стать термокружка с веселой надписью, которую можно взять с собой. Также будут полезны термобелье и теплая шапка для работы на открытых пространствах. Автовладельцев могут порадовать аксессуары для машины, например держатель для телефона или набор ароматизаторов. В качестве тематического сувенира можно подарить брелок с дорожным знаком или футболку с надписью «Лучший дорожный работник».

День работников дорожного хозяйства в 2023 году — интересные факты

В честь праздника «Известия» сделали подборку интересных фактов о дорогах со всего мира.

Первая платная трасса в России появилась в 1732 году, она соединила Санкт-Петербург и Шлиссельбург.

В 1998 году в Гондурасе был введен в эксплуатацию мост через реку Чолутека. Однако вскоре по стране прошел ураган «Митч», вызвавший сильные наводнения. В результате были разрушены все подъездные дороги, а река изменила свое русло, из-за чего мост остался стоять над пустым участком земли. Пять лет спустя его удлинили и снова соединили с шоссе.

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Самой длинной дорогой в мире считается Панамериканское шоссе. Его протяженность составляет почти 48 тыс. км. Эта дорога соединяет Южную и Северную Америку и проходит от Аляски до архипелага Огненной земли.

В Германии на улице Дрездена есть светофор, который постоянно горит красным с 1987 года. Он регулирует движение на перекрестке, разрешая только проезд направо. Заменить его знаком невозможно из-за закона, согласно которому при наличии светофоров на перекрестке они должны стоять на всех примыкающих к нему улицах.

Ранее «Известия» рассказали, как в России проходит День работника атомной промышленности и какие традиции с ним связаны.

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