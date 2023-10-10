Мать погибшего россиянина рассказала о его переезде в Израиль

Погибший при нападении боевиков ХАМАС россиянин Денис Беленький переехал в Израиль сразу после школы в 1992 году. Об этом 10 октября рассказала его мать.

«У него родственники были в Риге, после школы он уехал в Ригу. В 1992-м там начали увольнять людей, кто не знает латышский, хотя у него там и бабушка, и папа. И он уехал в Израиль, работал полицейским», — сказала она ИА Регнум.

По ее словам, 9 октября Беленького похоронили с почестями. Сама она присутствовать на церемонии не смогла. Женщина также отметила, что ее сын создал отличную семью в Израиле и воспитал дочь.

Ранее в этот день дочь Беленького Анастасия рассказала «Известиям», что у мужчины было двойное гражданство. Погибший работал в полиции израильского города Сдерот. Он погиб при исполнении служебных обязанностей.

9 октября посольство России в Израиле сообщило о гибели российского гражданина в результате атаки ХАМАС на страну. На следующий день стало известно еще об одном погибшем россиянине, о чем сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он добавил, что в посольство в Израиле поступили сотни заявлений от россиян с просьбами об эвакуации.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.