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Посол Израиля в РФ рассказал о намерении Иерусалима уничтожить все структуры ХАМАС

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Фото: Global Look Press/Nidal Eshtayeh
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Война меду Израилем и ХАМАС не завершится, пока все структуры исламистского движения не будут уничтожены, заявил во вторник, 10 октября, посол Израиля в России Александр Бен Цви в эфире паблик-тока Российского еврейского конгресса.

По его мнения, пока ХАМАС существует, оно продолжит осуществлять атаки на Израиль, который вынужден будет платить большими жертвами.

«Для того, чтобы этого больше не произошло, нам надо уничтожить все эти террористические структуры ХАМАС», — приводит ТАСС слова посла израильского посла.

Накануне Бен Цви в интервью «Известиям» заявил, что завершение текущего конфликта между Израилем и ХАМАС должно быть таким, чтобы исламистская организация перестала существовать. Он также не исключил возможность проведения наземной операции в секторе Газа, назвав ее одним из шагов, которое может предпринять израильское правительство.

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7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. По состоянию на 20:00 мск 9 октября сообщалось, что израильская армия атаковала 1707 целей.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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