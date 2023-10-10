Иномарка сбила лося на 666-м километре «Золотого Кольца»

Автомобилист сбил лося на 666-м километре автодороги Р-132 «Золотое Кольцо» Веневского района. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тульской области.

ДТП произошло накануне вечером, пишет ТСН24. Мужчина 1988 года рождения за рулем автомобиля Volkswagen Polo совершил наезд на сохатого.

В аварии пострадал пассажир иномарки — молодой человек 2001 года рождения. Ему которому оказали медицинскую помощь на месте и отпустили.

Ранее в августе сообщалось, что машина сбила лося на внешней стороне 108-го км МКАД на востоке Москвы.