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ЕС и страны Персидского залива осудили атаку на население Израиля и Газы

Боррель заявил, что страны Евросоюза и Персидского залива осудили атаку на население Израиля и Газы
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Фото: TASS/EPA/MOHAMMED SABER
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Страны Евросоюза (ЕС) и Персидского залива осудили все атаки на гражданское население в Израиле и Газе. Об этом заявил 10 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи стран Персидского залива и ЕС, транслировавшейся на сайте Еврокомиссии.

Он указал, что ЕС и страны Персидского залива обеспокоены событиями в Израиле и Газе, «осуждают все атаки против населения и призывает к защите населения, напоминая обязательства сторон в рамках международного гуманитарного права».

Также Боррель подчеркнул, что достигнута договоренность о совместной работе над прекращением насилия в Израиле и не допущением расширения конфликта.

«Мы сегодня договорились, что приоритет — прекращение насилия и предотвращение дальнейшей региональной эскалации», — подчеркнул дипломат.

Накануне Боррель сообщил о проведении заседания, в ходе которого запланировано «обсуждение эскалации насилия, содействие диалогу и изучение потенциальных действий по деэскалации ситуации».

9 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем. Стороны также заявили о необходимости выйти из тупика процесса палестино-израильского урегулирования на основе решений ООН и при возрождении роли «квартета».

Квартет по ближневосточному урегулированию, также называемый ближневосточным «квартетом», был создан в 2002 году Россией, США, Евросоюзом и ООН для консолидации усилий по мирному решению арабо-израильского конфликта.

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

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По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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