Египет закрыл КПП «Рафах» на границе с сектором Газа

Египет закрыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. Об этом 10 октября сообщил Telegram-канал Gaza Now.

«Египет закрывает контрольно-пропускной пункт «Рафах», ведущий в Газу, в ответ на израильскую оккупацию, предотвращая ввоз любой чрезвычайной гуманитарной помощи и грузов в Газу», — говорится в сообщении.

Ранее, 10 октября, издание The Times of Israel сообщило о том, что израильские военные посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и бежать в Египет. Они указали на контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта.

Также в этот день представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) сообщило, что около 280 россиян изъявили желание покинуть сектор Газа. При этом вопрос эвакуации по-прежнему прорабатывается.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Израильский министр подчеркнул, что страна «сражается с варварами» и будет давать соответствующий ответ на их действия.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение ХАМАС взяло на себя ответственность за ракетный удар. Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.