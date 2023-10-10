Страшно за медали

Совет Международного союза конькобежцев (ISU), который состоялся 6–8 октября в Лозанне, прошел без сенсаций по поводу статуса России. Отстранение россиян и белорусов от международных соревнований, начавшееся в марте 2022 года, остается в силе. Это решение касается не только фигуристов, но и конькобежцев и шорт-трекистов.

В пресс-релизе, распространенном организацией, ничего нового: «Союз продолжит следить за ситуацией на Украине и ее влиянием на деятельность ISU, а также за решениями и их реализацией в рамках олимпийского движения. Решение 2469 остается в силе».

Новость вполне ожидаемая. Такое развитие событий в интервью «Известиям» недавно прогнозировал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев.

— Они разводят руками: «Ничего личного». Все всё понимают, а потом голосуют как нужно. Товарищ Ким (президент ISU Ким Джэёль. — «Известия») обещает: «Всё будет хорошо». Я ему: «А можно маленький дурацкий вопрос: когда?» К сожалению, они все очень зависимы. В том числе от своего желания попасть в МОК. Карьеристы, — говорил Гуляев.

В совет ISU входят президент, два вице-президента и еще по пять представителей конькобежцев и фигуристов. Один из них — россиянин Александр Кибалко. Но лишь один. Чтобы понимать расклад, перечислим страны, которые представляют другие члены совета: Таиланд, Италия, Болгария, Нидерланды, Южная Корея, США, Япония, Финляндия, Венгрия, Испания. Вроде бы среди этих названий есть проблески, но всё равно видимых союзников тут не прослеживается, даже в случае с Венгрией. Это точно не федерация борьбы, которую возглавляет серб Ненад Лалович.

И реакция в России на решение совета ISU была очевидной. Жестче всех высказалась заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

— Другого решения я и не ожидала! Будь они прокляты! Они хотят, чтобы наше фигурное катание не было таким сильным, чтобы мы заглохли. Но мы не позволим этого сделать! В этом сезоне ребята хороши как никогда, — сказала она «Известиям».

Кстати, Федерация фигурного катания России, в отличие от конькобежцев, уже прекратила контакты с ISU и не рвется работать с этой организацией.

По-хорошему, ISU уже давно пора определиться с позицией: либо открыто заявить, что он не прислушивается к рекомендациям Международного олимпийского комитета и плевать на них хотел, как сделали в биатлоне. Просто нет желания возвращать русских, и всё. Либо, как сделали многие федерации, принять к сведению мнение МОК и начать процесс возвращения — пусть на неких дополнительных условиях, с фильтрами и тому подобным.

ISU — настолько гениальная организация, что выбрала третий путь. И засунула голову в песок или даже под лед, предпочитая не замечать вопрос в принципе, будто бы никакой мировой тенденции в пользу возвращения России и Белоруссии нет. Представитель нашей страны в ISU Александр Кибалко подтвердил «Известиям», что решение о продлении отстранения было принято, по сути, без обсуждения.

И происходит это по очень простой причине: стоит россиянам вернуться в фигурное катание, как с прилавков чемпионатов Европы и мира сразу пропадет почти всё золото и другие металлы. На юниорском Гран-при с удовольствием без россиянок обходятся японки и кореянки. Те же японцы взяли золото последнего чемпионата мира в парах, о чем несколько лет назад и помыслить не могли.

А еще есть много мелких нюансов, за которыми в ISU пристально следят. Во-первых, дело Валиевой — удобный прецедент, чтобы подорвать доверие к российской системе подготовки спортсменов. Во-вторых, в глазах ISU ситуацию точно не делают лучше заявления вроде манифеста Павла Кулижникова: «Приму нейтральный статус, только если президент скажет, что надо ехать». Такие высказывания западные спортивные чиновники могут преподнести как факт влияния государства на независимую спортивную федерацию, что недопустимо с точки зрения МОК.

Де-факто принятое советом ISU решение означает, что в сезоне-2023/24 россиян на международных стартах точно не будет. Следующий раз ISU имеет право поменять мнение зимой, но к тому моменту, скорее всего, все квоты на больших турнирах уже будут заполнены.

Автор — обозреватель «Спорт-Экспресса»

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