В США не увидели трудностей в поддержке Киева из-за помощи Израилю

В Вашингтоне не ожидают, что меры по оказанию поддержки Израилю вызовут какие-либо трудности в отправке помощи Украине. Об этом заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит во вторник, 10 октября, на онлайн-брифинге.

Журналисты спросили ее, может ли ситуация на Ближнем Востоке негативно сказаться на объемах оказываемой Киеву поддержки.

«Мы не ожидаем, что столкнемся с какими-либо трудностями», — ответила Смит, чьи слова приводит ТАСС.

По ее мнению, США сможет сосредоточиться на своей партнерской роли и выполнении обязательств по обеспечению безопасности Израиля, при этом также соблюдая другие наши обязательства, в частности, обещание продолжать оказывать поддержку Украине.

Ранее в этот же день телекомпания NBC отметила, что Вашингтон рассматривает возможность связать в рамках одного законопроекта предоставление помощи для Израиля и Украины. Решение о предоставлении помощи будет принимать конгресс. NBC также привел слова представителя администрации США о том, что некоторые законодатели выступают против выделения дополнительных средств Киеву. По словам другого собеседника телеканала, американская администрация уверена, что поддержка Украины не скажется на помощи Израилю. Киев и Тель-Авив имеют разные системы противовоздушной обороны (ПВО), поэтому они не конкурируют за один и тот же вид военной поддержки.

Также во вторник стало известно, что США начали осуществлять поставки военной помощи Израилю и в ближайшие дни объявят о выделении дополнительных средств.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позже Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8, 9, и 10 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, только за 9 октября армия Израиля атаковала 1707 целей радикалов в секторе Газа. Также стало известно, что ВМС Армии обороны Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС, расположенным в прибрежной зоне сектора Газа.