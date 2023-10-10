В Хабаровске выявили нарушения при строительстве детсада

Прокурорская проверка выявила нарушения при строительстве детского сада на 190 мест по улице Запарина в Хабаровске. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Выяснилось что работы на объекте ведутся с отставанием от утвержденного графика. Строительством детсада занимается ООО «Капторстрой».

Районная прокуратурой уже внесла представление директору компания. Подрядчика предостерегли о недопустимости нарушения сроков возведения социально-значимого объекта.

Как отмечает ИА AmurMedia, результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле в прокуратуре Кировского района.