Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российские космонавты выйдут в открытый космос 25 октября
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Общество
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Сюжет:

Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотниками боевиков ВСУ

Минобороны РФ показало, как беспилотники РФ уничтожают боевиков ВСУ
0
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России во вторник, 10 октября, опубликовало видеокадры уничтожения украинских боевиков российскими беспилотниками.

Как следует из видео, сначала аппарат выявляет местонахождение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего операторы беспилотника проводят сброс боеприпасов на них.

После попадания в цель, часть противников погибает, другие пытаются скрыться в лесопосадке. Однако их настигают российские снаряды, повторно сбрасываемые операторами беспилотников.

Как накануне рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин, он побывал на позициях солдат батальона имени Архангела Михаила в зоне специальной военной операции и запечатлел, как БПЛА-расчет разбивает ВСУ недалеко от Авдеевки.

Бойцы показали ему кумулятивный заряд КЗ-6, который может пробить бетонный дот.

Ранее, 1 октября, российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам военнослужащих, с помощью оператора дрона было определено место расположения украинских военных во время ведения огня противником. Координаты места расположения были оперативно переданы артиллерийским бригадам, а затем огневые точки были уничтожены.

«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
«Известия» побывали в освобожденных кварталах Артемовска и наблюдали за дальнейшим штурмом города

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023