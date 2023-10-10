Минобороны РФ показало кадры уничтожения беспилотниками боевиков ВСУ

Минобороны России во вторник, 10 октября, опубликовало видеокадры уничтожения украинских боевиков российскими беспилотниками.

Как следует из видео, сначала аппарат выявляет местонахождение военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего операторы беспилотника проводят сброс боеприпасов на них.

После попадания в цель, часть противников погибает, другие пытаются скрыться в лесопосадке. Однако их настигают российские снаряды, повторно сбрасываемые операторами беспилотников.

Как накануне рассказал корреспондент «Известий» Семен Еремин, он побывал на позициях солдат батальона имени Архангела Михаила в зоне специальной военной операции и запечатлел, как БПЛА-расчет разбивает ВСУ недалеко от Авдеевки.

Бойцы показали ему кумулятивный заряд КЗ-6, который может пробить бетонный дот.

Ранее, 1 октября, российские военные пресекли попытку контрнаступления ВСУ под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам военнослужащих, с помощью оператора дрона было определено место расположения украинских военных во время ведения огня противником. Координаты места расположения были оперативно переданы артиллерийским бригадам, а затем огневые точки были уничтожены.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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