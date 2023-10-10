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Житель Уфы рассказал подробности убийства 14-летней сестры

Житель Уфы задушил и спрятал 14-летнюю сестру в диване, а после отнес в авто
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Фото: СК РФ
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Задержанный за убийство девочки-подростка в Уфе рассказал следователям, что сначала задушил 14-летнюю сестру и спрятал ее тело в диване, а уже после перенес в багажник. Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан.

«Ждал, пока она выйдет из ванной. Накинул ей на голову полотенце и начал душить руками. Засунул ее в диван. Поднял его спинку и засунул ее туда. Самое единственное место, куда она поместилась», — объяснил он.

Кроме того, 22-летний молодой человек отметил, что специально планировал перенести тело ночью в машину матери для того, чтобы потом вывезти его из дома. Около часа он тащил убитую сестру по ступенькам, а затем положил в багажник авто.

Ранее в этот день мать обнаружила дочь мертвой в багажнике своего автомобиля. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Позже в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был обнаружен на чердаке многоквартирного дома на ул. Ушакова сводный брат девочки, подозреваемый в убийстве.

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