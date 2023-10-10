В Балее отремонтировали улицу Ленина за 8,5 млн рублей

В Балее завершился ремонт улицы Ленина, которая обеспечивает подъезд к социально-значимым объектам города. На эти цели было выделено 8,5 млн рублей из Дорожного фонда Забайкальского края, сообщает пресс-служба регионального минстроя.

Рабочие обновили покрытие дорожного полотна протяженностью 412 м, оборудовали бордюры и нанесли разметку. В качестве подрядчика выступила компания «ДорСтрой».

Как отмечает ИА ChitaMedia, ремонт улицы Ленина был необходим для создания единого общественного пространства.

Ранее в октябре сообщалось, что в селе Улеты в Забайкальском крае в 2024 году намерены капитально отремонтировать детскую школу искусств. В образовательном учреждении занимается более 200 человек.