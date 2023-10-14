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Как закалялась глина: реставрация «Терракотовой армии»

Один из символов Поднебесной готовят к новой жизни
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Xiao
В Китае продолжается восстановление «Терракотовой армии» — культурно-исторического памятника эпохи династии Цинь. В чем заключается специфика такой работы — в фотогалерее «Известий».
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Jingyi
Терракотовая армия — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, один из центральных символов китайской истории
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Zou Jingyi
Ее создавали в III веке до н. э. по приказу Циня Шихуанди, объединившего Китай. Строительство заняло 38 лет
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li He
Сегодня большинству фигур требуется реставрация
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Yuguo
Из-за изменения влажности и температуры после раскопок верхний слой фигур начал отслаиваться
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li He
Пагубное влияние оказывают и микроорганизмы, разрушающие памятник
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Yuguo
Перед реставрацией каждый «воин» проходит обследование рентгеном и ультразвуковое сканирование
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Cai Yang
Специалисты создают 3D-модели всех элементов памятника
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Wang Yuguo
Все части очищают при помощи тонких бамбуковых пластинок и скальпелей
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li He
Каждая фигура индивидуальна и имеет собственный идентификатор
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li He
Для максимальной бережности вся работа ведется вручную
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Кто и как реставрирует «Терракотовую армию»
Фото: Global Look Press/Xinhua/Li He
В настоящий момент полную реставрацию прошли более 140 терракотовых воинов
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