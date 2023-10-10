Врач рассказал о пользе шампиньонов для организма

Употребление шампиньонов может помочь в профилактике онкологических заболеваний, об этом 10 октября рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, шампиньоны позиционируются как продукт для замедления развития онкологии. Они защищают клетки от мутации, уточнила специалист в беседе с «Москвой 24».

Соломатина добавила, что грибы полезны при атеросклерозе.

«Благодаря содержанию клетчатки шампиньоны помогают выводить из организма излишки сахара, холестерина и улучшают липидный профиль. Это профилактика атеросклероза», — уточнила диетолог.

Также в шампиньонах содержатся селен, медь и витамины группы B, которые важны для здоровья человека.

«Недостаток селена приводит к различным заболеваниям щитовидной железы, то есть к замедлению ее функции — гипотиреозу. Медь необходима для производства соединительной ткани, а это качество нашей кожи», — добавила Соломатина.

Как уточняет «Газета.R», врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее отмечал, что грибы нельзя есть людям с заболеваниями ЖКТ, печени и почек, потому что они считаются тяжелой пищей.

В августе врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Андрей Фарбер отметил, что злоупотребление фастфудом, а также жареной и жирной пищей может спровоцировать развитие рака. Клетчатка, по словам врача, помогает в профилактике рака кишечника, а также опухолей в предстательной железе и легких.