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В МИД РФ рассказали о возможной роли ООН в урегулировании ситуации в Израиле

Замглавы МИД РФ Вершинин: ООН могла бы сыграть полезную роль в решении конфликта
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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Москва считает, что ООН могла бы сыграть полезную роль в урегулировании палестино-израильского конфликта, заявил во вторник, 10 октября, замглавы МИД России Сергей Вершинин.

«Мы в этой связи считаем, что ООН, генсекретарь [ООН Антониу Гутерриш], председатель Совета Безопасности ООН, которым в настоящее время является Бразилия, могли бы сыграть достаточно полезную и активную роль с тем, чтобы попытаться найти варианты преодоления конфликта», — заявил Вершинин журналистам.

Замминистра также сообщил журналистам, что Россия готова к любым форматам работы и консультациям в рамках ООН, однако перезапуск ближневосточного «квартета» невозможен из-за нежелания Вашингтона участвовать в этом процессе.

«Мы готовы к любой работе и консультациям [в рамках ООН], но разблокировать работу механизма, в котором одна из входящих в него сторон — американцы — не хотят этого, понятно, что это невозможно. Механизм должен быть коллективный», — ответил Вершинин на вопрос о возможности перезапуска квартета.

Накануне, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян призвали немедленно прекратить боевые действия между ХАМАС и Израилем. Стороны также заявили о необходимости выйти из тупика процесса палестино-израильского урегулирования на основе решений ООН и при возрождении роли «квартета», сообщил МИД РФ по итогам телефонных переговоров министров.

Квартет по ближневосточному урегулированию, также называемый ближневосточным «квартетом», был создан в 2002 году Россией, США, Евросоюзом и ООН для консолидации усилий по мирному решению арабо-израильского конфликта.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

7 октября движение ХАМАС объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

Тогда же министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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