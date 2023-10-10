Минздрав Палестины заявил о заканчивающихся запасах медикаментов

В секторе Газа заканчиваются медикаменты, сообщила 10 октября палестинский министр здравоохранения Мэй Кайле в комментарии телеканалу Al Hadath.

«Ситуация очень трудная, запасы лекарств в секторе Газа заканчиваются. Мы подготовили конвои для Газы, но Израиль препятствует их въезду», — подчеркнула она.

Ранее, 9 октября Кайле также заявила, что армия Израиля намеренно бомбит больницы и машины скорой помощи, убивает и ранит медицинский персонал, передает Al Hadath. Представитель Палестинского общества Красного Полумесяца Башар Мурад отметил, что Израиль атаковал сразу три машины скорой помощи и убил их экипажи, отметив, что сейчас в палестинском анклаве более 120 тыс. человек находятся в приютах и нуждаются в помощи.

По словам министра здравоохранения, единственная больница в Бейт-Хануне прекратила деятельность из-за обстрелов Израиля. Слова министра приведены в сообщении министерства в Telegram-канале.

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Позднее Галант заявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

Палестинцы стремятся к тому, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.