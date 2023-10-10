Жителям Читы дали 10 дней на ликвидацию кладбища домашних животных

Жителям Читы дали 10 дней, чтобы ликвидировать несанкционированное кладбище домашних животных на территории леса. В противном случае захоронения уберут 20 октября, заявил глава управления госнадзора и охраны леса министерства природных ресурсов Забайкалья Сергей Михайлов.

Как уточнил чиновник, кладбище должны убрать по решению центрального районного суда, которое выдано на основании иска Читинской природоохранной прокуратуры.

«Хочу обратиться к гражданам — если же все-таки вы на данном участке лесного фонда произвели захоронение, своими силами ликвидировать его», — сказал Михайлов, его цитату приводит ИА ChitaMedia.

По его словам, за самовольное захоронение домашних животных предусмотрен штраф в 50 тыс. рублей. В случае гибели питомца его необходимо отнести в ветеринарную клинику.

Ранее в августе «Известия» писали, что в России планируется проведение работ по рекультивации и ликвидации массовых захоронений животных, создающих угрозу здоровью людей. Минсельхоз и Россельхознадзор предлагают запретить создание новых скотомогильников.