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Sky News: УЕФА отменил решение о допуске юношеских сборных России к турнирам

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил собственное решение о допуске юношеских сборных России до соревнований. Об этом 10 октября сообщил журналист Sky News Роб Харрис.

«УЕФА отказался от плана отмены полного запрета на деятельность российских футбольных команд после негативной реакции. УЕФА планировал разрешить командам до 17 лет вернуться на отборочные матчи Евро», — написал он в X (бывшем Twitter).

По его словам, УЕФА не удалось найти техническое решение, которое позволило бы российским командам выступать.

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Ранее, 26 сентября, исполнительный комитет УЕФА допустил до международных соревнований российские юношеские сборные, состоящие из игроков не старше 17 лет. Мужские и женские команды получили возможность проводить матчи без гимна, флага, национальной символики и за пределами территории России.

На следующий день в пресс-службе Украинской ассоциации футбола сообщили, что команды не будут участвовать в турнирах УЕФА с россиянами. Позже Англия, Польша, Латвия, Швеция, Дания, Норвегия, Литва и другие страны также отказались играть в соревнованиях с участием юношеских сборных России.

Кроме того, организаторы ближайшего чемпионата Европы по футболу среди девушек до 17 лет в Швеции сообщили, что не допустят российскую сборную до участия в турнире.

5 октября Международная федерация футбола (ФИФА) заявила, что юношеские сборные России в возрасте до 17 лет будут допущены до участия в чемпионатах мира в своих категориях, если они пройдут квалификацию через европейские чемпионаты.

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