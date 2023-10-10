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Замминистра обороны РФ провел переговоры с послом Ливана по эскалации вокруг Израиля

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ/Вадим Савицкий
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Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и посол Ливана в России Шауки Фарес Бу Нассар обменялись мнениями об эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 10 октября.

«Стороны признали, что данный конфликт может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами», — указали в ведомстве.

В ходе переговоров также обсуждалось состояние и перспективы развития российско-ливанского военного и военно-технического сотрудничества.

«Встреча прошла в дружественной обстановке и подтвердила готовность сторон к дальнейшему взаимодействию по линии оборонных ведомств», — отметили в Минобороны.

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И в чем стороны видят причины обострения ситуации в регионе

Утром 7 октября территория Израиля подверглась массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Ответственность за ракетный обстрел взяло на себя палестинское движение ХАМАС. В этой ситуации министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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