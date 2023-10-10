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Тигры массово вышли к трассе в Приморье

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Тигры массово вышли к трассе в Черниговского района Приморского края. Происходящее попало в объективы камер проезжавших мимо автомобилистов, сообщает ИА PrimaMedia во вторник, 10 октября.

Встреча людей и хищников произошла в окрестностях села Реттиховка. По словам очевидцев, там бродили сразу пять диких кошек, но пока эта информация не подтверждена.

Автомобилисты же запечатлели на камеру семью минимум из трех тигров. Они смирно сидели в кустах в ожидании, когда машина скроется из виду. Враждебности в адрес людей полосатые не проявляли, а наоборот, притаились без движения, насколько это возможно.

Ранее в августе сообщалось, что автомобиль сбил выбежавшего на дорогу в Приморском крае тигренка. Животное погибло.

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