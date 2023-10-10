Chery представит на рынке РФ два новых гибридных кроссовера

Кроссоверы TIGGO 7 PRO HYBRID и TIGGO 8 PRO HYBRID до конца года появятся на российском рынке. Об этом 10 октября сообщил «Известиям» китайский автопроизводитель Chery.

Презентация автомобилей прошла на Женевском автомобильном салоне в Катаре. Они имеют трансмиссию DHT, которая агрегатируется с одним бензиновым и двумя электрическими двигателями.

Кроссоверы будут иметь девять высокопроизводительных режимов работы, которые будут меняться автоматически в зависимости от условий в реальном времени.

Накануне завод «Москвич» сообщил, что в ближайшее время начнутся поставки автомобиля «Москвич 6» в дилерские центры. Он будет оснащен турбомотором 1,5 л, имеющем мощность 136 лошадиных сил, и автоматической трансмиссией CVT.