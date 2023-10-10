Эксперт оценил предложение дать зарубежным банкам доступ к цифровому рублю

Центробанк РФ предложил дать иностранным банкам возможность открывать счета для цифровых рублей с 2025 года. Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал 10 октября в беседе с «Известями» назвал это позитивным решением.

«Это очень позитивное решение, потому что чем больше будет обращения у цифрового рубля, тем больше можно будет с его помощью совершать операции. Это плюс и для российских компаний, и для контрагентов, и, соответственно, проще будет заключать сделки. Это еще плюс с точки зрения того, что поскольку цифровой рубль контролируется государством, то понятно, что такая система будет пользоваться полным доверием. Соответственно, будет привлекательна с точки зрения проведения сделок и вообще использования российской валюты», — сказал он.

Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин отметил, что это еще одно проявление процесса выстраивания собственной международной финансовой инфраструктуры, позволяющей обслуживать, например, внешнеторговые операции.

«Причин, почему бы не попробовать для этих целей цифровой рубль, попросту нет», — сказал он.

Согласно проекту ЦБ, с 2025 года будет создан специальный счет, на котором будут учитываться цифровые рубли иностранных кредитных организаций. Операции по нему будут совершаться в соответствии с положением «О платформе цифрового рубля».

В конце сентября глава Ассоциации банков России (АБР) Георгий Лунтовский сообщил «Известиям», что цифровой рубль представляется привлекательным и удобным инструментом для проведения расчетов с дружественными странами.

По словам Лунтовского, вопрос проведения трансграничных платежей в цифровом рубле можно обсуждать с теми странами, которые у себя цифровые валюты уже внедрили. Пока это три государства: Нигерия, Багамские острова и Ямайка, уточнил глава АБР. По его мнению, в первую очередь этот вопрос нужно решать с дружественными странами.