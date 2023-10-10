Даниил Абельдяев стал победителем Кубка РФС по интерактивному футболу

Финал Кубка РФС по интерактивному футболу прошел в Москве 8 октября. На VK Play Арена сильнейшие киберфутболисты страны разыграли призовой фонд в размере 1,7 млн рублей. Матчи прошли на платформе PS5. В финальном матче Даниил Abeldos Абельдяев победил Ивана IvanSTal Попова со счетом 2:0. Турнир был организован Российским футбольным союзом совместно с Федерацией компьютерного спорта России.

Тройка победителей турнира:

1-е место занял Даниил Abeldos Абельдяев;

2-е место занял Иван IvanSTal Попов;

3-е место занял Ренат Pr8fessor Атласов.

Для Даниила Абельдяева это вторая победа в национальном турнире в этом году: в мае он стал сильнейшим на чемпионате России. В общей сложности Даниил уже дважды становился чемпионом страны, а после этой победы стал двукратным обладателем Кубка.

В рамках LAN-финала состоялся шоу-матч, в котором сыграли комментаторы Денис Бадаев и Дмитрий Герасимов. Они выступили против авторов You-Tube-канала «SLOW SLOW COW» Виктора Щеткова и Артёма Муратова, а затем попробовали себя в роли аналитиков на трансляции. В студии к ним присоединилась актриса Ирина Горбачева.

Для гостей турнира работала фриплэй-зона с настольным футболом. Также среди зрителей прошел турнир 2x2 по FIFA 23 с общим призовым фондом в 100 тысяч рублей.

Следить за ходом турнира можно было на официальном сайте Кубка, в сообществах ФКС России в социальных сетях «ВКонтакте», «VK Play», «Telegram» и «Одноклассники», а также на Twitch-канале РФС.