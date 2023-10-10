Турист насмерть разбился в «Красноярских Столбах»

Турист сорвался со скалы Китайская Стенка в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia во вторник, 10 октября.

Трагедия произошла днем ранее. На место происшествия оперативно прибыли спасатели и эвакуировали 32-летнего пострадавшего. Однако сотрудники «скорой» констатировали смерть мужчины.

В МЧС напомнили, что покорение вершин без нужных навыков и специального снаряжения может привести к трагедии.

Ранее в октябре глава Железноводска Евгений Бакулин призвал туристов воздержаться от поедания диких каштанов, поскольку это может привести к отравлению.