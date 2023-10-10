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Около 280 граждан РФ изъявили желание покинуть сектор Газа

Представитель РФ: покинуть Газу желают 400 человек, из них 280 являются гражданами России
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Фото: TASS/EPA/HAITHAM IMAD
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Около 280 россиян изъявили желание покинуть сектор Газа. Об этом 10 октября сообщила пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова.

«На данный момент желание покинуть анклав сектор Газа изъявили около 400 человек. Среди них граждан России около 280, а также Беларусь, Украина, Казахстан и, конечно, сами палестинцы», — заявила она.

При этом Зарипова подчеркнула, что вопрос эвакуации по-прежнему прорабатывается, поэтому о конкретных датах и маршрутах говорить пока «преждевременно».

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Ранее, 10 октября, издание The Times of Israel сообщило о том, что израильские военные посоветовали палестинцам покинуть сектор Газа и бежать в Египет. Они указали на контрольно-пропускной пункт Рафах на границе сектора Газа и Египта.

9 октября министр обороны Израиля Иоав Галант объявил о начале полной блокады сектора Газа. Израильский министр подчеркнул, что страна «сражается с варварами» и будет давать соответствующий ответ на их действия.

Массированный ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа начался утром 7 октября: боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. Палестинское исламистское движение «ХАМАС» взяло на себя ответственность за ракетный удар. Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу, израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ.

В этот же день Галант объявил о развязанной боевиками Палестины войне и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Только за ночь на 9 октября ее истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения «ХАМАС» и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа.

По последним данным, более 900 жителей Израиля погибли в результате атак движения «ХАМАС». В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 704 палестинца.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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