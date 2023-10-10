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Телеканал viju+ Premiere и viju+ Serial приготовили яркие новинки октября

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Фото: AZ Celtic Films
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«Виасат» приготовил для своих зрителей несколько новинок. Смотрите в октябре на телеканалах viju+ Premiere и viju+ Serial комедии, детективы, триллеры, драмы и боевики. Два фильма и два сериала покажут на телевидении впервые.

С 10 октября на viju+ Serial стартует показ черной детективной драмеди «Хорошие люди». Мини-сериал рассказывает о жизни Линды и Тома. У пары накопилось множество долгов, и теперь им предстоит как-то выпутываться из этого положения. Они не придумали ничего лучше, чем подстроить аварию. Мошенническая схема рассчитана на страховые выплаты, но об этой афере стало известно полиции. Создатели сериала не просто придумали интересную историю и умело ее рассказали. Они добавили черный юмор, вплели интригу и подобрали сильных актеров. Смотрите ленту с 10 октября в 23:55.

Следующий фильм понравится всем, кто любит приключения крутых парней. Встречайте долгожданную премьеру — комедийный боевик «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Агент МИ-6, гениальная айтишница и знаменитый актер должны отыскать неизвестный предмет, который способен поставить под угрозу безопасность всего мира. Делать они это будут с юмором, зрелищными драками и маленькими хитростями. В фильме снялись Джейсон Стэйтем («Карты, деньги, два ствола», «Большой куш»), Джош Хартнетт («Пёрл-Харбор», «Счастливое число Слевина»), Хью Грант («Джентльмены», «Отыграть назад»), а режиссером стал один из самых известных британских режиссёров Гай Ричи («Шерлок Холмс», «Джентльмены», «Большой куш»). Посмотреть фильм можно на viju+ Premiere 14 октября в 21:00.

19 октября в 21:00 viju+ Premiere покажет вдохновляющую французскую драму «Кухня со звездами». В центре сюжета — сирота, который мечтает стать лучшим шеф-кондитером. Но путь к успеху тернист, поэтому юношу будут ждать препятствия и зависть других поваров. Фильм основан на реальной истории кондитера Язида Ичемрахена. Создатели постарались рассказать ее максимально трогательно и красиво.

Завершает подборку сатирический триллер «Под контролем». Мари Тесье назначили министром иностранных дел Франции ровно в тот день, когда террористы взяли в заложники пятерых европейцев. Женщина намерена во что бы то ни стало вернуть людей живыми, но у ее коллег свое видение ситуации. Какое решение она найдет и смогут ли заложники вернуться домой, вы узнаете с телеканалом viju+ Serial. Серии будут выходить с 23 октября в 23:15.

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