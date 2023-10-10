В Биробиджане родился «юбилейный» ребенок

В Биробиджане в понедельник, 9 октября, зарегистрировали 800-го по счету ребенка, рожденного в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба межрайонного отдела департамента ЗАГС правительства ЕАО.

Мальчика назвали Егором. Как отмечает ИА ЕАОМеdia, «юбилейный» малыш родился 8 октября.

Ранее в октябре сообщалось, что молодым родителям из новых регионов России вручили наборы для новорожденных. Такую поддержку семьям оказывает Благотворительный фонд помощи детям Донбасса при поддержке волонтеров «Народного фронта».