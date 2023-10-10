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Властям Ставрополя пытались продать сельхозземлю под видом кладбища

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Несколько жителей Ставрополя будут судить за попытку продажи муниципалитету земли сельхозназначения под видом участка для кладбища. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба региональных управлений ФСБ и МВД России.

По версии следователей, собственником участка площадью более 34 га является 34-летний местный житель. Он сговорился с 44-летней женщиной и другими неустановленными людьми, и вместе они подали заявку на участие в аукционе по продаже муниципалитету этой территории.

В документах злоумышленники написали, что землю можно использовать в ритуальных целях, однако там разрешено заниматься только производством сельхозпродукции. Если бы мошенники смогли продать участок, то бюджет краевого центра пострадал бы на 121,5 млн рублей.

Сейчас подозреваемых заключили под стражу. Личности других аферистов и обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет ИА StavropolMedia.

Ранее в октябре «Известия» писали, что основателя агрохолдинга «Русское молоко», мецената Василия Бойко-Великого приговорили к 6,5 года колонии. Он вместе с руководителями и акционерами банка «Кредит Экспресс» растратил около 180 млн рублей и $929 тыс. — деньги похищались прямо со счетов клиентов.

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