Ракету «Ангара» размером с игольное ушко соберет умелец из Омска

Известный художник-микроминиатюрист из Омска Анатолий Кононенко намерен собрать самый маленький в России макет ракеты «Ангара-А5». Своей работой он собирается удивить публику на международной выставке-форуме «Россия», она откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября.

Сейчас Кононенко готовит из слонового бивня детали для миниатюры, которая должна поместиться в игольное ушко. Размер работы составит порядка 8 мм.

ИА «ОМСКРЕГИОН» уточняет, что ракету «Ангара-А5» производят в Омске. На выставке также представят полноразмерный макет ракеты. Она будет проходить в российской столице вплоть до 12 апреля 2024 года.

У каждого региона страны будет оформлен свой стенд для знакомства гостей с ключевыми достижениями в различных отраслях.