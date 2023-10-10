Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии

Чемпионат Европы по футболу в 2028 году пройдет в Великобритании и Ирландии. Об этом сообщил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в своем X (бывшем Twitter).

Матчи турнира пройдут в Белфасте, Бирмингеме, Кардиффе, Дублине, Глазго, Ливерпуле, Манчестере, Ньюкасле и на двух стадионах в Лондоне. Таким образом, Евро-2028 пройдет на территории пяти футбольных ассоциаций — Англии, Шотландии, Уэльса, Ирландии и Северной Ирландии.

Даты соревнований и правила отбора на него пока не определены.

Англия уже принимала чемпионат Европы в 1996 году. Также Лондон и Глазго проводили матчи Евро-2020.

УЕФА также определил, что чемпионат Европы 2032 года пройдет в Турции и Италии. Каждая страна предоставит для этого по пять стадионов. Они будут определены к октябрю 2026 года.

О том, как распределятся хозяева Евро-2028 и Евро-2032, стало известно 4 октября. Тогда Турция отказалась от борьбы за проведение первого турнира, согласившись принять второй совместно с Италией. Других кандидатов на проведение чемпионатов не было.