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Светомузыкальный фонтан в Ижевске отключили и начали готовить к зиме

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В Ижевске отключили светомузыкальный фонтан, расположенный на Центральной площади. Сейчас он проходит этап консервации на зимний период.

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на начальника производственного участка МП «Спецдомоуправление» Антона Колчанова, работы по подготовке фонтана к зиме начались на прошлой неделе. Специалисты слили воду, закрыли наземные форсунки, а сейчас заняты промывкой подземной чаши и фильтров, а также переводом оборудования в режим хранения.

Когда наступит зима, сотрудники предприятия будут каждый месяц проверять, как работают дренажные насосы и вентиляция. Как только позволят погодные условия, фонтан вновь включат.

Ранее сообщалось, что в Ижевске за три года отремонтировали 112 тротуаров в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Список тротуаров власти формируют на основе запросов горожан к депутатам и на сайте «Пешеходный Ижевск». Деньги выделяются из республиканского бюджета. За три года удалось выполнить свыше 20% заявок на ремонт и строительство тротуаров.

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