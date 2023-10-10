Один человек погиб и один пострадал во время пожара под Оренбургом

Крупный пожар произошел в ночь на 10 октября в селе Наурузово Оренбургской области. Загорелся жилой дом в переулке Чапаева. Один человек погиб, еще один пострадал.

Как пишет РИА «Оренбуржье» со ссылкой на региональное МЧС, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 1:05. По прибытии на место спасатели установили, что происходит горение внутри жилого дома. Они сразу же стали искать возможных пострадавших.

В результате удалось спасти травмированного 36-летнего мужчину. Тело 51-летнего мужчины было найдено во время тушения. Площадь возгорания составила 35 кв. м. Причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности при использовании электроприборов.

Ранее, 9 октября, сообщалось о пожаре в Зверевском центре современного искусства в Москве. Обошлось без пострадавших.