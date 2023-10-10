Здание духовного училища отреставрируют в Бугуруслане до 2026 года

В Бугуруслане Оренбургской области отреставрируют здание духовного училища. Оно является объектом культурного наследия.

Эту тему затронула начальник инспекции госохраны объектов культурного наследия Кристина Летяго. Она также сообщила о продолжении работы по выдаче охранных обязательств.

Как уточняет Урал56.ру, в документе, утвержденном инспекцией госохраны ОКН, говорится, что училище должно быть отреставрировано правообладателями в срок до 31 декабря 2026 года. Проект восстановления памятника должны разработать до конца 2024 года.

Сейчас в Бугуруслане насчитывается 55 исторически ценных градоформирующих объектов. Под охраной находятся сохранившиеся участки исторических въездных дорог, улицы и их исторические наименования, планировочная структура, которая сочетание сохранившиеся элементы планировки 1830 года, старое городское кладбище, исторический природный и культурный ландшафт.