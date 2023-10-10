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Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 10 октября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 10 октября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки ВС РФ отразили две атаки ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 165 военнослужащих. На южнодонецком направлении потери противника составили до 200 боевиков, а также уничтожена гаубица Д-20.

В районе Новомихайловки уничтожен полевой склад с боеприпасами 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. На краснолиманском направлении ликвидировано до 60 военных ВСУ, две ББМ, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На купянском направлении уничтожено до 25 боевиков, а также американская артсистема М777 и две самоходки «Гвоздика».

На запорожском направлении поражено более 80 военных ВСУ, а также уничтожены танк, гаубица Д-30 и пушка М-46. На херсонском направлении уничтожено более 50 боевиков и 12 автомобилей;

В районе Давыдова Брода Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».

Также сбито 19 беспилотников ВСУ.

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