Уровень воды в реке Тура в Тюмени вновь стал расти

В Тюмени в реке Тура вновь стала прибывать вода. Уровень воды за сутки вырос на 2 см. Информация об этом появилась на сайте сервиса Allrivers.

С 6 октября уровень вновь стал падать, с –79 см до –83 см над 0 поста, отмечает ИА «Ура.ру». На 9 октября по данным гидропоста он составлял –81 см, повысившись на 2 см.

Ранее сообщалось, что Тура значительно обмелела, не помогали даже затяжные ливни. Уровень воды в реке упал до исторической отметки, –95 см над 0 поста. Прибывать вода начала только 2 октября.