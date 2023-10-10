В Херсонской области ВС РФ уничтожили склад РАВ группировки ВСУ «Херсон»

Министерство обороны РФ заявило, что в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Херсон». Об этом во вторник, 10 октября, сообщили в Telegram-канале ведомства.

На херсонском направлении потери противника за сутки составили более 50 украинских военнослужащих и 12 автомобилей, отмечает Министерство обороны.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 19 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российская армия нанесла поражение живой силе и военной технике 118 районов.

Ранее, 8 октября, стало известно, что на херсонском направлении уничтожены семь человек и трое ранены. У населенных пунктов Садовое и Понятовка были убиты 10 боевиков ВСУ и еще четверо ранены, а у острова Алексеевский убиты 12 военных, еще двое ранены.

В сентябре на херсонском направлении было нанесено поражение скоплению живой силы 124-й бригады теробороны в районе острова Алексеевский. Уничтожено свыше 80 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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