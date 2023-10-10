Ремонт четырех мостов стартует в 2024 году в Липецкой области

В Липецкой области в 2024 году намерены начать ремонт четырех мостов через реки Чамлык, Снова, Ольшанка и безымянный ручей. Об этом сообщает региональное правительство.

В Задонском районе запланирован ремонт моста через ручей на автодороге Хмелинец – Студеновка возле деревни Полибино. Протяженность переправы вместе с подходами составляет около 170 м, самого сооружения – 36 м. Второй мост находится возле села Ольшанец и соединяет берега реки Сновы. Его длина составляет 65 м.

Подрядчиком на этих двух объектах выступит липецкое «ДСУ-7». Завершить работы он должен в конце октября 2024 года.

Как уточняет LipetskMedia, другие мосты расположены в Добринском районе. В план попала 65-метровая переправа через реку Чамлык в селе Чамлык-Никольское и 40-метровый мост через Ольшанку возле села Салтычки. Здесь работы выполнит фирма «АКМАСТРОЙ». Мост через Чамлык планируется сдать в конце ноября 2024-го, а переправу через Ольшанку — в июле 2025 года.

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Помимо этих переправ в 2024 году продолжится ремонт еще восьми мостов, на которых работы стартовали в 2023 году.