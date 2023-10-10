Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Общество
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Сюжет:

Политолог назвал ситуацию на Ближнем Востоке симптомом ослабления гегемонии США

Дудаков: эскалация вокруг Палестины и Израиля — симптом ослабления гегемонии США
0
Фото: TASS/dpa/Ilia Yefimovich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эскалация вокруг палестино-израильского конфликта является симптомом ослабления американоцентричного миропорядка, но не его конца, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он прокомментировал «Известиям» 10 октября материал агентства Bloomberg о том, что после атаки движения «ХАМАС» на Израиль завершилась гегемония США и их союзников, называемая Pax Americana.

«[Конфликт] является скорее симптомом наступления Pax Americana и, конечно, показывает ослабление позиций США именно в регионе Ближнего Востока», — считает Дудаков.

По мнению политолога, главным последствием палестино-израильского конфликта будет постепенная переориентация Израиля в сторону сотрудничества с другими мировыми державами, включая Россию и Китай. Как объяснил эксперт, это произойдет, поскольку страны Ближнего Востока понимают, что позиции США на мировой арене ослабевают и быть зацикленными на союзе с Америкой уже не является гарантом безопасности.

«Поэтому [конфликт], с одной стороны, симптом ослабления американоцентричного миропорядка, но не его конца. О конце еще говорить преждевременно», — подытожил Дудаков.

Робость и предупреждения: как в США отреагировали на новый ближневосточный кризис
Республиканцы требуют наказать Иран, демократы — в смятении

Ранее в этот день председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльз Браун заявил, что Вашингтон против расширения конфликта между Палестиной и Израилем. В связи с этим Браун указал, что США предостерегает Иран от вмешательства в ситуацию.

7 октября движение «ХАМАС» объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023