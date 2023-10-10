Политолог назвал ситуацию на Ближнем Востоке симптомом ослабления гегемонии США

Эскалация вокруг палестино-израильского конфликта является симптомом ослабления американоцентричного миропорядка, но не его конца, заявил политолог-американист Малек Дудаков. Таким образом он прокомментировал «Известиям» 10 октября материал агентства Bloomberg о том, что после атаки движения «ХАМАС» на Израиль завершилась гегемония США и их союзников, называемая Pax Americana.

«[Конфликт] является скорее симптомом наступления Pax Americana и, конечно, показывает ослабление позиций США именно в регионе Ближнего Востока», — считает Дудаков.

По мнению политолога, главным последствием палестино-израильского конфликта будет постепенная переориентация Израиля в сторону сотрудничества с другими мировыми державами, включая Россию и Китай. Как объяснил эксперт, это произойдет, поскольку страны Ближнего Востока понимают, что позиции США на мировой арене ослабевают и быть зацикленными на союзе с Америкой уже не является гарантом безопасности.

«Поэтому [конфликт], с одной стороны, симптом ослабления американоцентричного миропорядка, но не его конца. О конце еще говорить преждевременно», — подытожил Дудаков.

Ранее в этот день председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США Чарльз Браун заявил, что Вашингтон против расширения конфликта между Палестиной и Израилем. В связи с этим Браун указал, что США предостерегает Иран от вмешательства в ситуацию.

7 октября движение «ХАМАС» объявило о начале масштабной операции против Израиля «Буря Аль-Аксы». По его территории был совершен массированный ракетный удар со стороны сектора Газа. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате атак более 900 жителей Израиля погибли. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 788 палестинцев.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.