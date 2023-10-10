Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста WSJ Гершковича

Московский городской суд продлил арест журналисту газеты The Wall Street Journal Эвану Гершковичу. Об этом 10 октября сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге. В ФСБ сообщили, что журналист, действуя по заданию Вашингтона, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Следственным управлением ФСБ было возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). Обвиняемый отверг все обвинения, заявив, что занимался в России журналистской деятельностью.

В апреле посол США в Москве Линн Трейси сообщила, что американские власти будут добиваться освобождения Гершковича. Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом ищет возможности для освобождения журналиста.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что между Москвой и Вашингтоном есть канал для работы по обмену заключенными, но он не предполагает публичности.

15 сентября Трейси встретилась с Гершковичем в СИЗО «Лефортово». Замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия удовлетворила запрос США на посещение американского журналиста.