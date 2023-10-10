Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей

Курс рубля на Мосбирже 9 октября сначала превысил 102 за доллар впервые с марта 2022 года, а к концу дня произошла достаточно существенная коррекция. Так, доллар подешевел до 98,8 рубля, евро — до 104 со 108 рублей.

Одним из факторов, повлиявших на укрепление российской валюты, мог стать выход на рынок в этот день Минфина. Как следует из данных ЦБ, Минфин продал в понедельник валюты на 5,3, млрд рублей. Хотя это небольшой объем, но в совокупности с другими факторами это могло поддержать рубль.

9 октября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал главную причину ослабления курса рубля. По его словам, дефицит твердой валюты, который стал следствием оттока капитала из страны и роста объемов расчетов за экспорт в рублях, является основной причиной данного процесса.

При этом 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. Он заверил, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.