Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Форум ООН по управлению интернетом стартовал в Японии
Мир
Чемпионат Европы по футболу 2028 года пройдет в Великобритании и Ирландии
Экономика
ЦБ презентует обновленные банкноты 1000 и 5000 рублей 16 октября
Мир
Лидеры ХАМАС отказались от переговоров о заложниках до окончания боевых действий
Мир
ВОЗ призвала открыть гуманитарный коридор в сектор Газа
Экономика
Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей
Мир
В ООН осудили решение Израиля о блокаде сектора Газа
Происшествия
Лифт с 14 людьми сорвался в шахту в пермской больнице
Общество
Глава Подольска умер на 48-м году жизни
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено
Происшествия
В Кузбассе эвакуировали горняков из-за пожара на шахте
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат

Минфин поддержал курс рубля продажей валюты на 5,3 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс рубля на Мосбирже 9 октября сначала превысил 102 за доллар впервые с марта 2022 года, а к концу дня произошла достаточно существенная коррекция. Так, доллар подешевел до 98,8 рубля, евро — до 104 со 108 рублей.

Одним из факторов, повлиявших на укрепление российской валюты, мог стать выход на рынок в этот день Минфина. Как следует из данных ЦБ, Минфин продал в понедельник валюты на 5,3, млрд рублей. Хотя это небольшой объем, но в совокупности с другими факторами это могло поддержать рубль.

Сто происходит: с чем связано резкое падение и обратный откат рубля
И что сейчас может стабилизировать нацвалюту

9 октября аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин назвал главную причину ослабления курса рубля. По его словам, дефицит твердой валюты, который стал следствием оттока капитала из страны и роста объемов расчетов за экспорт в рублях, является основной причиной данного процесса.

При этом 3 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что поводов для беспокойства нет на фоне ослабления российской валюты. Он заверил, что макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями российского макрорегулятора и правительства РФ.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023