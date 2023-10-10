В Уфе задержан подозреваемый в убийстве своей 14-летней сестры

В Уфе задержан местный житель, которого подозревают в убийстве 14-летней сестры. Об этом 10 октября сообщает управление МВД по Башкирии.

«По предварительным данным, к смерти несовершеннолетней может быть причастен ее 22-летний сводный брат. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено местонахождение подозреваемого. Он был найден на чердаке многоквартирного дома на ул. Ушакова, где пытался прятаться», — говорится в сообщении МВД в Telegram-канале.

Молодого человека передали сотрудникам Следственного комитета России по республике.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан.

Ранее в этот день мать подростка обнаружила дочь мертвой в багажнике своего автомобиля. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).