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Армия Израиля объявила о начале масштабной атаки по объектам ХАМАС в Газе

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Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
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Армия Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале масштабной атаки на объекты ХАМАС в Газе. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

«Армия обороны Израиля начинает крупномасштабную операцию против объектов террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Дополнительные подробности последуют», — говорится в сообщении израильской армии в Telegram-канале.

Согласно заявлению израильской армии, некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду объектов ХАМАС в секторе Газа. В том числе атаке подверглись склад с оружием, военный комплекс и командный оперативный пункт в Джебалии, из которого боевики руководили террористическими атаками на Израиль.

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Утром 7 октября начался массированный ракетный обстрел Израиля подверглась со стороны сектора Газа. Ответственность за него взяло на себя движение ХАМАС. В ответ израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа. В тот же день министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился призвать резервистов на военную службу и объявил о старте операции «Железные мечи», первый этап которой уже завершен. 8 и 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа.

В ночь на 9 октября израильские истребители, вертолеты и артиллерия поразили более 500 военных целей палестинского движения ХАМАС и «Исламского джихада» (запрещенная в РФ организация) в секторе Газа. Затем, 10 октября, Армия обороны Израиля сообщила о гибели более 900 жителей Израиля в результате атак радикального палестинского движения ХАМАС. В свою очередь минздрав Палестины сообщил, что с начала эскалации в секторе Газа погибли 687 палестинцев. Ранения получили около 3,8 тыс. человек.

В этот же день стало известно о гибели главного редактора новостного издания «Аль-Хамса» Саида Радван аль-Тавила и неназванного фотографа агентства «Хабар» после утреннего авиаудара израильских ВВС по башне Хаджи в городе Газа. Также серьезные ранения получил и был госпитализирован с ними в палату интенсивной терапии журналист Хишам аль-Наваджха.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

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