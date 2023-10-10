Пенсионер пострадал в результате ДТП с участием грузовика в Липецке

В Липецке в результате тройного ДТП с участием грузовика пострадал пенсионер. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла вечером 9 октября на улице Ангарской. Автомобиль «ЗАЗ» с 73-летним мужчиной за рулем врезался в другой «ЗАЗ» под управлением 46-летнего водителя, который от удара отбросило на грузовик DAF.

В результате ДТП пострадал водитель первого «ЗАЗ», пишет GOROD48. Пенсионер получили различные травмы и был госпитализирован.

В тот же день на дороге в Томской области лоб в лоб столкнулись Nissan Qashqai и Kia Rio. Оба автомобилиста погибли, пострадала девочка-подросток.